三星米香節今登場 創意米製品迎賓

2019-07-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「米香要爆囉！」三星有機米香節今（廿七日）起連續兩天，在三星鄉一九六縣道人和段舉行，公所昨現場製作一千份「爆米香」，開放遊客試吃，邀請全國民眾參與米香節活動。

有機米香節為三星鄉年度盛事，歷年活動地點位於三星鄉台七丙線旁的中油加油站前舉辦，今年移師到一九六縣道人和段旁的雙和重劃區舉行，活動地點、規模較歷年盛大。

鄉長李志鏞表示，今年米香節以在地好米為主題，各種米製品融合傳統與創意，例如有機紅麴發糕、有機爆米香、有機米小丸子、有機米（茶）霜淇淋、有機南瓜米QQ圓、有機黑米布丁、有機甜米糕等，米製品豐富多元，可口好吃，絕對讓遊客滿載而歸。

千份爆米香 昨請遊客試吃

鄉公所為米香節活動暖身，昨在三星分局廣場前準備一千份「爆米香」；爆米香是以高溫、高壓烘烤，打開壓力爐時會發出「爆」聲響，近年已不多見，強烈聲響成老一輩鄉村居民的回憶。

三星鄉立幼兒園廿多名孩童，到廣場體驗「爆米香」，打開壓力爐時震耳欲聾的聲響，嚇得不少人捂上耳朵，但一旁的銀髮爺奶，因小時候已聽習慣，反而老神在在形成強烈對比。

李志鏞說，今年有機米香節除米製品推廣，活動會場還有三星趴趴走遊園車、農民市集、藝文表演、VR體驗等活動與展示，歡迎遊客蒞臨三星享受在地優質農產品。

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