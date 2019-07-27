蘆葦燈飾拆除 宜市津梅棧道失色

2019-07-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕附掛在宜蘭市慶和橋的「津梅棧道」，被部落客形容為「天空步道」；但最近棧道上方的蘆葦燈飾被拆除，民眾質疑「不尊重建築師理念」、「影響美觀」；負責維護的宜蘭市公所表示，葉片裝飾出現鏽蝕才會拆下檢修，近期就會重新裝上。設計人黃聲遠說，有不盡滿意的地方，調整都很正常，很期待未來新貌。

橫跨宜蘭河的慶和橋，因橋面未設置人行道，因此在橋身北側附掛興建平行棧道；棧道由知名建築師黃聲遠設計，鋪面鏤空，走到中央往下可看見宜蘭河美景，如同行走在「天空」，因此有「天空步道」美稱。

民眾質疑突兀 不尊重建築師理念

津梅棧道二○○八年啟用以來，成為縣民與遊客散步遊憩、打卡景點；不過，最近常到宜蘭河運動的民眾發現，棧道上方造型特殊的「蘆葦燈」被移除；民眾感嘆，少了蘆葦裝飾，棧道如同「少了點什麼」。

簡姓民眾指出，棧道的造型、裝飾跟橋樑與附近景觀合為一體，設計感十足，未料蘆葦裝飾突然被拆，每個建築設計都有原理與設計概念，拆除後很突兀，也很不尊重建築師理念。

津梅棧道原本由縣府負責維護管理，後來隨著宜蘭河濱公園移交給宜蘭市公所養護；市公所與原設計人黃聲遠進行會勘，商討燈飾材質汰換並微調設計。

市長︰檢修鏽蝕葉片裝飾 微調再裝上

市長江聰淵說，因棧道使用年限已久，鐵絲護網、蘆葦燈的葉片出現鏽蝕，公所多次接獲陳情，基於安全考量，才會暫時將蘆葦燈飾的鐵管葉片拆下檢修，未來會融入地景稍作微調再裝回去。

設計人︰調整很正常 期待之後的樣貌

黃聲遠指出，津梅棧道設計融入自然生態理念，但公共工程維護難免有不盡滿意的地方，稍作調整都很正常，公所拆除後立即與他們團隊會勘、討論，對於未來維護也給予承諾，很期待重新裝上後的樣貌。

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