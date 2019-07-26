沒哺乳罹乳腺炎 菸槍老公惹的禍

2019-07-26

記者陳冠備／彰化報導

「我沒有哺乳，怎麼會得乳腺炎？」32歲鄭小姐日前因右側乳房紅腫熱痛就醫，被診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍，以細針抽吸出6CC的綠色膿瘍，才恢復健康。醫師表示，非哺乳期也可能得乳腺炎，而鄭小姐的先生吸菸，有可能鄭小姐因大量接觸二手菸而發病，若反覆發炎，得乳癌機率比正常女性高1.23倍。

長期吸入二手菸

鄭小姐今年6月按壓乳房時發現，右側乳暈旁有紅腫現象，且觸摸時劇烈疼痛，立即前往衛福部彰化醫院就醫，經超音波診斷為乳腺炎且有乳房膿瘍現象，醫師利用細針抽吸，竟抽出6CC如綠豆沙顏色的膿瘍，最後清創手術，目前已出院並恢復良好。

鄭小姐告訴醫師，原本以為是肺有問題，沒想到竟是乳房發炎，感到吃驚。

衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷表示，乳腺炎分為「泌乳性乳腺炎」及「非泌乳性乳腺炎」，所以並不一定只在哺乳期發生，鄭小姐罹患的是乳管旁乳腺炎，屬於非泌乳性乳腺炎一種，此病症常見於年輕女性吸菸者或長期吸入二手菸的女性，也可能發生在男性身上。

李忠懷指出，香菸中的有毒物質可能造成乳暈下乳管組織壞死、感染或造成局部缺氧，而引起傷害，乳房紅腫熱痛的硬塊，也可能伴隨發燒與全身無力等症狀，大部分患者經抗生素治療及細針抽吸就能痊癒，但非常容易復發，其中乳腺炎反覆發作的患者會比一般人容易得到乳癌，尤其是女性，機率大概為正常女性1.23倍，最好的方法就是「戒菸」及遠離二手菸，才能有效預防乳腺炎再復發。

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