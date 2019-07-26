不抽菸也可能得肺癌 有家族史風險高

2019-07-26

記者吳亮儀／台北報導

即使不抽菸、生活作息健康又正常，仍可能罹患肺癌。癌症希望基金會昨舉辦「肺癌攻略」上線記者會，醫師指出，很多肺癌病患會有疑問：「為何沒抽菸也得肺癌？」根據現有研究原因仍不明，但可能和基因遺傳有關。

每年8月1日是世界肺癌日，癌症希望基金會與國民健康署、台灣肺癌學會、癌症醫學會等團體昨共同舉辦記者會，提醒國人重視肺癌防治，並推出專為肺癌病友治療而設計的數位工具「肺癌攻略」，希望有助於克服肺癌「發現晚、治療晚」兩大困境。

「肺癌攻略」上線 改善醫病溝通

台灣肺癌學會理事長、台北榮總胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示，一名沒有抽菸習慣的50歲女士就醫時懷疑是肺腺癌，當醫師告知要切片檢查，便嚇得不願回診並拒絕治療，反而尋求傳統草藥，後來症狀更嚴重，短短4個月病情惡化、多處腦轉移，目前仍住院治療中。

根據去年國人十大死因統計，癌症連續37年位居首位，其中肺癌為癌症死因之首；2016年癌症登記報告更顯示，台灣每年約新增肺癌患者高達1萬3000多人。

陳育民說，以往多認為老菸槍才是肺癌高危險群，但以亞太地區來說，有肺癌家族史、常煮飯卻沒使用抽油煙機、本身有舊疾，如肺部纖維化或肺結核病史，都是肺癌高危險群。此外，根據癌症數據發現，不抽菸罹患肺癌人口佔肺癌患者6成，抽菸患肺癌人口反而不到4成。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，為了讓癌症病人與醫師有效溝通，基金會特地推動開發「肺癌攻略」，希望能成為醫病共享決策的最佳輔助工具，這項專為肺癌病友設計的治療指引，是台灣首創以LINE智慧客服Chatbot為主軸的數位工具，可協助癌友了解治療資訊，並與醫療團隊順暢溝通。

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