工程師排咖啡色尿 B肝急性發作

2019-07-26

記者林惠琴／台北報導

一名39歲工程師在28歲正準備衝刺事業時，卻經常提不起勁，並出現食慾不振、味覺及嗅覺失常等情形，體重更在兩週內狂掉10公斤。原以為是過勞，但後續排出尿液變咖啡色，連糞便也呈白色，進一步到醫院檢查，發現是B型肝炎急性發作，所幸經治療，已穩定控制多年。

台北榮總胃腸肝膽科醫師林漢傑表示，一般來說，早期B肝沒有明顯病徵，以該名工程師個案來說，尿液咖啡色、糞便白色都是因為膽汁排泄異常引起，等到出現這些症狀時，往往已經很嚴重了。

林漢傑指出，一旦感染B、C型肝炎，容易演變成慢性肝炎，若未及時治療，肝臟就會處於反覆發炎狀態，進而組織壞死，纖維及瘢痕組織堆積，肝臟表面凹凸不平，細胞再生形成小結節，接著演變成肝硬化，更可能進一步成為肝癌。

積極用藥可有效抑制

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，B肝帶原者肝指數持續異常約2%會變成肝硬化，肝硬化更是每年約3%至5%罹患肝癌風險。

高嘉宏指出，雖然不像C肝已有藥物可達到根治效果，但B肝積極用藥可有效抑制病毒量與控制肝指數，目前主要治療方式有兩種，一種是採皮下注射方式的干擾素治療，療程固定，但每週須往返醫院施打，且費用較昂貴，副作用也較大，患者接受度較不高；另一種則是口服抗病毒藥物，費用較便宜、副作用較小，但療程不固定，可能需要長期治療，但病人接受度較高。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系醫師許朝偉說明，我國約180萬名B肝帶原者，估計仍近40%不清楚自己感染而錯失治療，建議民眾要注意篩檢，以利及早發現。

台灣肝病醫療策進會推動「全民回肝計畫」，提供民眾B、C型肝炎病毒篩檢，詳情可上「肝炎救星網」（http://www.loveliver.com.tw/）查詢。

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