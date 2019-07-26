林園東林福德廟 驚見金龍顯像

2019-07-26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟管委會整理活動照片，赫見焚燒紙人時出現「金龍顯像」，由於該廟今年將主辦第十二屆世界福德文化節，廟方視為吉祥象徵，將把照片掛在廟中供民眾觀看。

燒紙人時拍到 廟方視為吉祥象徵

東林福德廟管委會主委林寶祥昨整理去年三朝祈安清醮照片，準備製作紀錄冊，驚見一張照片有「金龍顯像」。他說，照片是妻子在焚燒紙人、紙厝時拍攝，從來沒注意到這畫面。

該廟正籌備今年十一月九日、十日主辦的第十二屆世界福德文化節，將有中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、汶萊及台灣多座廟宇參加，為宗教盛事，林寶祥認為金龍顯像有吉祥象徵。

接辦世界福德文化節前出現立筊

東林福德廟主辦世界福德文化節過程，也有段令人稱奇的故事。一名男信徒去年十二月卅日中午到東林福德廟參香，擲出立筊，人在喝喜酒的林寶祥趕回來問事。他說，每次擲出立筊，一定是土地公有所指示，當天選定今年一月二日攆轎請示。

一月一日下午，林寶祥接到中國廈門市仙岳山土地公廟理事會會長林福壽通知，希望今年由東林福德廟舉辦第十二屆世界福德文化節，沒多久立筊倒伏，二日攆轎後，決定承接這項宗教盛典。

東林福德廟建於清乾隆十四年（西元一七四九年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

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