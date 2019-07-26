穩定蔥價 鳳試所推耐熱青蔥

2019-07-26

將無償授權農民栽種

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來氣候異常，蔥價波動大，民生卻不可或缺，農委會鳳試所推出耐熱青蔥新品系「鳳試Su12」，適合夏季種植，口感、品質、耐熱均屬TOP等級，產量比北蔥增加一至兩成，將無償授權農民，有助產業發展，更穩定菜價。

全國青蔥栽培面積約五千公頃，近年來氣候異常，蔥價波動大，夏季飽受風災侵襲，一度每公斤批發價飆破兩百元，去年沒有颱風也有四十至八十元，且復耕期長達二至三個月，就怕供貨出現空窗期。

值得一提的是，青蔥品種分為北蔥、四季蔥，北蔥較耐濕熱，以中南部為主，但冬天容易開花；四季蔥口感佳，以三星蔥聞名，鳳試所歷時四年選種，推出四季蔥「鳳試Su12」，株型直立、分枝性強，尚未正式命名。

口感、品質、耐熱一流

研究員許淼淼表示，「鳳試Su12」口感比北蔥柔嫩，颱風也較不易折葉，產量增加一至兩成，辛辣味比三星蔥濃厚，相對耐熱性佳，適合春夏栽培，秋冬季也可生產；主任王三太指出，「鳳試Su12」與三星蔥等市場受歡迎品種各有特色，口感、品質、耐熱均達TOP等級，農民僅需注意田間排水良好，不需改變栽培模式。

青翠園有機農場負責人莊翠蘭試種表示，南部夏季青蔥很難種，尤其有機蔬菜不噴藥，今年六月以來常下雨，一般青蔥泡水容易枯黃死掉，「鳳試Su12」只要植株補充液肥，養分充足維持翠綠；又一般青蔥天熱蔥尾易呈乾燒狀，「鳳試Su12」耐熱不受影響，分枝數量比北蔥多一倍，連帶提高整體產量，耐濕熱又好照顧，符合農民需求。

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