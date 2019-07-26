高雄登革熱防疫 發泡棉填樹洞惹議

2019-07-26

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天視察登革熱疫情，爬上大樹，市府官員則表示「用發泡棉填樹洞」做為防疫的作業，但引發外界質疑是否會傷害樹木？韓國瑜昨解釋，「這個方法已經很多年了」。

韓：方法行之有年 若有問題從善如流

針對樹洞加發泡棉會不會傷害樹木，韓國瑜昨受訪時強調：「這個方法已經很多年了，這個要樹木專家及防疫專家來解釋，如果將來防疫專家及植物專家認為發泡棉會影響樹木的話，市府會從善如流，只是此時此刻，還是用這種方法。」

韓國瑜強調，「我當市長我爬上去看，就代表我重視這些事情」，下面官員及施工團隊也會感受我們強烈的決心，工作起來一定會感動、更扎實，未來這些樹洞還有相關防疫工作，大家會更認真。

近三千處積水生孑孓 樹洞僅佔13處

韓國瑜爬樹勘查登革熱疫情，引發搞錯防疫重點爭議，對此，市府發布數據指出，今年以來查獲三萬五千一百七十六處積水，其中兩千八百廿七處孳生病媒蚊幼蟲，查獲樹洞孳生病媒蚊幼蟲計十三處。

衛生局副局長林盟喬強調，埃及、白線斑蚊都有傳播登革熱的風險，均應撲滅，而樹洞積水存在病媒蚊，將造成疫情放射式、跳躍式快速傳播，為防治重點範圍。市府防疫團隊表示，發泡樹脂僅在樹體高處使用，讓其不易脫落，而發泡樹脂本來就是樹木維護工具，外縣市也常用，至於低處樹洞補以濕土。

高雄愛樹人協會團長莊傑任提醒，使用發泡樹脂填補樹洞，易造成樹枝潰爛，進而斷枝砸傷路人，建議填補乾粗沙或鑽洞洩水，讓樹洞自然陰乾。

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