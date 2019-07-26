改善淹水 綠色園道鳳山段拚10月動工

2019-07-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，市府規劃綠色園道仍未施工，不料七一九淹大水，中央已核定經費，鳳山段將優先施作雨水下水道，最快將於十月動工，力拚明年雨汛期間完工，整體工程預計明年底完工。

綠色園道從左營到鳳山區，全長約十五公里，過去因鐵道阻隔，造成周邊排水不佳，七一九豪雨成災，大水挾帶園道泥流，造成周邊許多住家淹水。

中央核定經費四十多億

在立委李昆澤、許智傑爭取下，中央核定經費四十多億元，市府將縫合路面高低落差，同步施作雨水下水道，打通過去因鐵道阻隔瓶頸段，讓沿線兩側達到分區排水，將可有效改善積淹水；鐵道局允諾兩個月內改善園道臨時排水工程。

值得一提的是，這次鳳山段淹水最嚴重，為四十多年來最慘的一次，市府將優先施作雨水下水道，從大順路至鳳山大智陸橋，全長約四公里，最快將於十月動工，力拚明年雨汛期間完工。後續高雄段及左營段的排水系統，將搭配園道工程一併改善。

尤其鳳山段園道狹窄，又緊鄰曹公圳旁，治水工法難度高，鐵道北側有三處瓶頸段，澄清路、青年路二段及文正路，過去受限鐵道阻隔，兩側高低落差一．五公尺，遇雨水往低處流，容易造成積淹水。

同步施作雨水下水道

水利局將於鐵道北側三處瓶頸段，施作全長七百六十七公尺的雨水下水道，銜接文化西路既有排水設施，引導文正路水流經青年路二段、文化西路到曹公圳。

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