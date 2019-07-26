想念飛飛 桃捷發行千套流水年華一日票

2019-07-26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八月廿日是出身大溪、已故帽子歌后鳳飛飛的冥誕，大嵙崁文教基金會八月將舉辦「想念飛飛、我愛大溪」系列活動，桃園捷運公司也響應於八月一日起至卅一日，限量發行一千套的《流水年華》一日票典藏款，期間捷運車廂將播放鳳飛飛經典歌曲《流水年華》、《祝你幸福》，讓鳳迷們懷念「永遠的帽子歌后」。

附贈明信片 讓鳳迷寫下思念寄回

桃捷公司表示，《流水年華》一日票典藏款售價三二○元，隨票附贈「一千個想念飛飛明信片」一張及「鳳飛飛經典帽子磁鐵」一個，磁鐵有三款、隨機附贈，讓鳳迷們收藏；另也將舉辦「明信片徵集活動」，透過隨票附贈的明信片，邀請鳳迷們寫下對鳳飛飛的思念後寄回，桃捷公司會將明信片上的悠悠思念製作成列車橫幅海報，打造「想念飛飛專屬列車」。

林口至山鼻站 播兩首經典歌曲

桃捷公司說，活動期間列車行經A9林口站與A10山鼻站區間，車廂內就會播放《流水年華》、《祝你幸福》兩首經典歌曲，兩站間行車時間約九分鐘，A9往A10站選播《祝你幸福》，祝福出國旅人們旅途平安、順心；A10往A9站則選播《流水年華》，用輕快的歌曲陪伴搭乘機捷的旅客。

另方面，大嵙崁文教基金會舉辦的「想念飛飛、我愛大溪」系列活動，七月卅一日起至八月廿日於大嵙崁故事館有「鳳飛飛故事特展」、八月十日大溪文化會館有「想念飛飛電影展」、八月十七日大溪文化會館有「想念飛飛座談會」，十七日下午五點半還有從中央路三角公園集結出發的「踩街」，當晚六點半於大溪綜合運動公園舉辦「想念飛飛紀念音樂會」。

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