鐵玫瑰音樂節 明、後天開唱

2019-07-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為期兩天的「桃園鐵玫瑰國際音樂節—清新玫瑰趴」，明、後天在桃園藝文廣場熱力開唱，兩天的演唱會各以「多元國際」、「流行融合」為主題，邀來舒米恩、魏如萱、HUSH及金曲歌后艾怡良等知名歌手輪番獻唱；活動全程免費，市府藝文設施中心歡迎民眾相揪親朋好友共襄盛舉。

清新玫瑰趴 4國16樂團登場

藝設中心指出，二天的「清新玫瑰趴」，邀請包括魏如萱、鄭宜農、HUSH、王若琳、艾怡良、柯智棠及The Mousses（泰國）等，二天計有四個國家、十六組樂團登場，演唱會都從下午四點起至晚間九點，還有文創美食市集及手作體驗活動等多項周邊活動，「歡迎大家一起到桃園感受音樂的美好」。

藝設中心表示，去年在藝文廣場舉辦的鐵玫瑰音樂節兩天吸引二萬餘人、在南桃園高鐵站前廣場的一場也吸引二萬餘人，總計有四萬多人到場感受音樂節魅力，期盼今年參與人數能創新高。

周邊有停車位 人行道開放停機車

對於民眾關心停車問題，藝設中心說，開車前來的民眾，藝文廣場周邊有綠一、綠二及藝文中心地下停車場，各提供五一七、一六一及八十七個汽車停車位，騎機車民眾可停放在路邊停車格，活動期間周邊人行道也開放停機車，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往現場。

另方面，鐵玫瑰音樂節今年維持在南、北桃園辦大型演唱會，北桃園場於廿七、廿八日在藝文廣場舉辦「清新趴」；南桃園場將於十二月七日、八日在桃園高鐵站前廣場舉辦「鐵粉搖滾趴」。

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