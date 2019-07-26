3個月23人熱傷害 衛局傳3要訣

2019-07-26

〔記者陳恩惠／桃園報導〕台灣夏季經常高溫炎熱，外出活動或工作民眾，倘若戶外遮蔽物少，就容易引發熱中暑、熱衰竭等熱傷害的風險；市府衛生局指出，五月以來全市已有廿三人發生熱傷害送醫，提醒民眾預防高溫熱傷害的三要訣為「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，同時要留意家中長者狀況，若身體不適，須立刻撥一一九求助。

保持涼爽 隨時補充水分

衛生局指出，正常人體表溫度為攝氏卅六．八度左右，氣溫如高於攝氏卅五度，人體就不容易散熱，汗液也不易蒸發，就會感覺難受；「中暑」是指在高溫潮濕環境，身體散熱機制失調，流汗也無法有效降低體溫，過高的體溫會造成細胞組織的熱傷害，嚴重時會意識不清，甚至死亡。

醫學上稱呼的熱傷害就是中暑，輕度熱傷害是因流失過多水分與鈉離子，會出現肌肉痙攣；中度會開始頭暈、頭痛、大量流汗、臉色蒼白、心跳快、皮膚濕冷；最嚴重的重度熱傷害卻可能連一滴汗都沒有，體溫卻超過四十度，且有發紅、發熱、意識不清等症狀。

老弱婦孺要提高警覺

衛生局表示，預防中暑的三要訣是：一、保持涼爽，可穿輕便、淺色、透氣衣服，待在室內、外蔭涼、通風或有空調處；二、隨時補充水分、多吃蔬果、少喝含酒精及含糖飲料；三、提高警覺，老弱婦孺、慢性病患、戶外工作者、運動員、行動不便者、服用特定藥物者、肥胖者等容易中暑的族群更須格外小心。

中暑可施行急救5步驟

發現有人中暑可施行「急救五步驟」：一、蔭涼，將患者移至蔭涼通風處；二、鬆脫衣物、平躺休息、足部抬高，若嘔吐則側躺，保持呼吸道暢通；三、散熱，全身皮膚噴水保持通風，促進排汗，或將冰袋置於頸部、腋窩和鼠蹊部；四、喝水，意識清醒者可給稀釋的電解質飲料（如運動飲料），或加少許鹽的冷開水（不可含咖啡因）；五、立刻送醫。

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