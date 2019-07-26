新竹縣爭取改善關西、湖口交流道壅塞 交通部允1個月內會勘

2019-07-26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕為改善關西、湖口交流道壅塞問題，新竹縣長楊文科與關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華拜會交通部長林佳龍，爭取中央支持「國道三號關西服務區設置聯外道路」、「國道一號湖口路段增設交流道」兩項工程；縣府會後轉述結論，交通部同意在一個月內辦理現地會勘。

關西爭闢聯外道 湖口盼增交流道

楊文科表示，地方會處理水保、可行性評估、用地取得等問題，盼交通部給予興建經費、設計、技術面的協助。

關西鎮長：交流道接市區 塞爆了

關西鎮長劉德樑說，國道三號福爾摩沙高速公路車流一下關西交流道就接到市區，鎮內老街丁字路口多，路幅很窄，車輛阻塞讓民眾叫苦連天，他建議在關西服務區設置聯外道路接銜接省道台三線，讓前往內灣、尖石風景區的車流可以分流，紓解市區交通壅塞。

湖口有工業區 壅塞程度列紫爆

湖口鄉長林志華說，新竹工業區產值約六千五百五十億元，區內從業人員有六萬五千八百多人，上下班尖峰時間，國道中山高速公路湖口交流道（八十三公里處）至一百公里路段，車速低於時速二十公里，列為極度壅塞的「紫爆」狀態，希望中央協助在中山高湖口路段約七十五公里處增設新的交流道。

林佳龍：尊重專業 辦理現地會勘

縣府轉述林佳龍說法指出，在地人一定是有痛苦才會不斷反映，在尊重專業、安全等前提下，交通部會以同理心「主動為地方找路」，一個月內就辦理現地會勘，也將針對大新竹地區交通路網檢討規劃後，另再安排時間到縣府討論。

新竹縣政府工務處長林鶴斯說，關西服務區聯外道路長六百零九公尺，規劃路線起自服務區大客車停車場前道路，由右側岔往既有公務便道，拓寬公務便道並銜接到省道台三線約五十八公里處。

至於在中山高湖口路段約七十五公里處增設的交流道，利用既有省道台一線做為聯絡道路分流，若順利興建可轉移湖口交流道的車流，減少對新竹工業區的交通衝擊。

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