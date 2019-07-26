社頭舊社排水整修 插秧缺水增派抽水機

2019-07-26

〔記者陳冠備／彰化報導〕時值節氣大暑正是二期稻插秧期，秧田最需水源灌溉，彰化縣社頭鄉舊社排水因進行整修工程，中下游灌溉水路遭截斷，造成兩側五十公頃農田無水可灌溉，數十農民擔心來不及插秧，昨日齊聚工地，高喊「還我水來」。彰化縣政府水資處應允，調派三部抽水機抽水，每小時可提供十二．六公噸水量，提供灌溉無虞。

施工截斷水路 影響50公頃農田

舊社排水因為水道老舊狹窄，遇大雨易溢堤淹水，從去年展開第一期改善工程，包括拓寬舊社橋至松竹橋兩側防汛道路及增建兩側直立式與懸臂式護岸等，但工程期冗長，該段又是鄉民主要交通要道，一度引發民怨，這次又值二期稻灌水期，無水灌溉，農民氣得跳腳，趕緊找立委陳素月陳情。

陳素月指出，原定近日完工的舊社排水改善工程延宕，造成無法供給周邊農田穩定水源進行農務，昨日會同縣府水資處，第四河川局、農田水利會及鄉公所等單位前往會勘，研擬增設抽水機，也督促施工單位儘速完工。

農民蕭益岳說，舊社排水西岸農田約十多公頃，東岸約四十多公頃，但改善工程期間水源遭截，施工單位安裝抽水機抽出來的水都先跑到西岸，再經輸送管流回來東岸的水根本不足，希望增加至三台抽水機，周邊農田才夠吃水灌溉。

水資處︰3部抽水機 灌溉無虞

水資處水利工程科長林豊翔指表示，「舊社排水第一期改善工程」於去年五月開工，預定十一月中旬完工，總體進度並沒有延宕，反而超前，因應周邊農田灌溉，原本提供一部抽水機二十四小時抽水輸送，已緊急再調派二部抽水機應急，應能灌溉無虞。

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