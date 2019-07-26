中橫關原加油站 8月起停業5個月

2019-07-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於台八線中橫公路一一七公里處、海拔二三七四公尺的中油關原加油站，是全台最高的加油站，建站卅二年來全年無休，為汰換老舊管線和油槽，將從下月六日起停業五個月整修，中油公司近日張貼公告，提醒駕駛加滿油再上山。

全台最高 建站32年全年無休

關原加油站指出，將從八月六日起施工整修，預計停業五個月，中油公司指出，開站卅二年來，管線、油槽等都沒有汰換、升級，有生鏽、產生空隙致漏油疑慮，新埋設的是一體成形、沒有接縫的管線，其他施工內容還包括油槽內襯包覆汰換，更換為全新沉油泵式加油機設備、室內部分整修等。

將新埋設一體成形管線

中油表示，相較台北市每天平均發油量約廿、卅公秉，關原站每日僅約一公秉，且地處偏遠，運輸成本加上人事費用遠高於營收，開業至今從沒賺過錢。不過，關原站仍屹立不搖，在群山之中提供往來民眾加油服務。特別的是，網路刊出關原站暫停營業消息，網友沒抱怨加油不便，反而哀號前往中橫旅遊時，中途「沒肉粽吃了」。

花蓮縣新城警分局提醒駕駛，若要行駛中橫公路前往台中，上山前一定要為愛車加滿油再上路，否則距關原加油站最近的加油站，近的像是梨山站、清境站，路程要卅五公里，遠一點的太魯閣站、南山站都超過七十公里，若油箱空空，半路沒油會非常麻煩。

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