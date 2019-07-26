時隔4年 宜縣明年辦國小教甄

2019-07-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕受少子化浪潮衝擊，流浪教師成社會問題；宜蘭縣國小教師自二○一六年起就沒有開缺，不過，縣府評估，國小學生數近年漸趨穩定，加上部分教師退休，明年七月擬開國小老師缺，辦理教師甄試，這是時隔四年首度開缺；縣府教育處指出，國小明年教師缺，雙語師資將是甄試重點項目，至於國中仍受少子化影響，暫無開缺計畫。

雙語師資 將是甄試重點項目

宜縣國小教師自二○一六年就未開缺，國中教師則自二○一四年至今未開缺；縣政府統計，今年全縣國三學生數四○七七人，國一學生數三六九九人，小六學生數三六三四人，小一新生數則三千七百一十三人；以此數值推斷，國中未來兩年，學生數減幅較大，國三學生會減少三百七十八人，國小學生數則相對穩定。

未來兩年 國中生減幅大 國小生穩定

依照教育部國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則，國中小教師控管員額需佔總員額八％以上，這些員額須以代理教師聘用，因應少子化衝擊，以免產生過多超額老師，讓各校有空間依照學生數，調配正式老師人數。

宜縣目前國小教師總員額兩千○四十一人，其中代理老師三百九十五人，控管員額佔總員額十九點三五％；國中教師總員額有一千一百七十三人，控管員額約代理老師有一百四十二人，控管員額佔總員額約十二點一０％。

初任的正式教師與代理教師年薪均約六十五萬元，但代理教師薪資不會調漲，正式教師累積年資有機會破百萬；受少子化影響，正式教師已多年未開缺，宜縣控管員額比例居高不下，外界有不少質疑，認為縣府應適度開缺，降低控管以接近中央八％的標準。

縣府教育處指出，國小學生數漸趨穩定，明年七月研擬開教師缺辦理教師甄試，降低縣內國小教師控管員額，但實際開多少缺，還要視退休教師人數而定，甄試重點配合中央雙語教育政策，雙語師資為招考的主要項目。

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