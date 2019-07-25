加速傷口癒合 三總成立負壓治療中心

2019-07-25

記者吳亮儀／台北報導

嚴重燒燙傷、壓瘡、糖尿病和手術傷口有時難癒合，容易被感染，臨床上是棘手問題；三軍總醫院昨天宣布成立「亞太傷口負壓治療中心」，使用負壓治療可讓傷口加速癒合。

三軍總醫院院長蔡建松說，「負壓治療」是讓傷口密閉負壓，進而對傷口施壓，抽取膿液、感染物質，維持相對濕潤而不潮濕的環境，能減少傷口周圍組織水腫，並增加血液循環，促使肉芽組織生長，進而加速傷口癒合。

以4年前發生的八仙塵爆案件為例，當時三總收治65名傷患，是全台最多，且多數有極嚴重燒燙傷，當時院方就對部分嚴重燒燙傷的傷患使用這項技術，來加速傷口癒合和植皮成功率。

縮短住院時間 降低再入院率

三總整形外科主任戴念梓在八仙塵爆事件積極救治傷患，他指出，「亞太傷口負壓治療中心」未來將擴大結合醫院、社區與長照體系，滿足病患全人照護的需求，提升醫療品質與臨床治療效果、加速傷口癒合、縮短病人住院時間，降低病人再入院率，減少傷口治療的醫療成本。

負壓治療也能應用在糖尿病病患常發生的足部潰瘍等症狀，以及臥床導致的壓瘡，這類潛在慢性傷口的人口數達20多萬人。

三總院方表示，透過攜帶型負壓治療機，有慢性傷口的病患甚至不用住院，只要在診間由醫療人員安裝設備，就能返家養傷，且不用更換敷料，只要3到4天回門診換藥即可。

三總院方表示，只要患者仍有行動能力，還可以到處走走，照護傷口方式簡化，大大減輕照顧者的負擔。

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