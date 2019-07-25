農曆7月祈安 布袋「火燈夜巡」打頭陣

2019-07-25

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕農曆七月應景活動熱鬧滾滾，嘉縣布袋過溝建德宮「火燈夜巡」、民雄大士爺廟「大士爺祭」七月廿九日起陸續登場；嘉義市城隍廟在八月卅日（農曆八月一日）則有「城隍夜巡，夯枷解厄」，目前已有三百人報名參加「夯枷」請罪。

民雄大士爺祭 消費可摸彩

嘉縣「全台獨嘉‧神鬼傳奇」昨由縣長翁章梁、過溝建德宮總幹事王崇印、大士爺廟董事長蔡炳坤等人宣佈開跑，已登錄為縣定無形文化資產的「火燈夜巡」，七月廿九至卅一日一連進行三天，「大士爺祭」則在八月十八日、廿一至廿三日舉行；即日起到八月廿三日，民眾在嘉義縣「神鬼禮好」合作店家消費滿五百元，可獲得摸彩券。

據嘉縣文化觀光局考證，清代時期，過溝與布袋兩庄經常在交界械鬥，不少人魂斷該處，因而被稱為「冤家港」，孤魂野鬼傳說不斷，過溝先民為祈求平安，製作火把在建德宮眾神護佑下，驅趕野鬼，習俗流傳至今已有百年歷年。

城隍夜巡 夯枷請罪報名踴躍

另外，嘉義市長黃敏惠昨為城隍廟「城隍夜巡，夯枷解厄」代言，傳說農曆七月底鬼門關閉後，城隍廟城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無常會出動抓逾假未歸的「好兄弟」，避免其留在人間危害。

今年城隍夜巡包括「掃路角」、「龍鳳金獅陣」等，長義閣掌中劇團以一百六十公分高布袋戲偶，結合川劇變臉演繹城隍爺抓鬼劇情等創意藝陣，高達五十公尺、重達百公斤大獅頭獻藝，其中「夯枷儀式」，開放民眾戴紙作的枷鎖，向城隍爺及陰陽判官祈求、洗滌罪孽，目前已有三百人報名。

城隍廟董事長賴永川表示，「夯枷」是古時候讓犯人套在頭上的四方形鐐銬刑具，古代為木頭製作，如有人做錯事想懺悔，或是發願未達成，就會「夯枷」到城隍廟向城隍爺請罪，具消災解厄、祈求平安意涵。

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