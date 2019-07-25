人犬衝突多 斗六棒球場加強防疫稽查

2019-07-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕毛小孩主人請留意！斗六棒球場附近疑有民眾餵食「浪浪」，導致流浪狗群聚，人犬衝突頻傳，引起附近民眾恐慌，雲林縣動植物防疫所進駐棒球場周圍執行寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗隨機稽查，最重罰款一萬五千元。

民眾持續餵食 導致浪浪聚集

斗六棒球場特區年初流浪狗與家犬群聚，經常一群就有十四、五隻，防疫所從去年十一月起進行誘補，多數被抓，但有民眾持續餵食流浪狗，導致流浪狗習慣到此區域覓食，加上有人到此棄養家犬，無結紮的狗狗自行繁殖第二代，造成斗六棒球場特區的流浪狗問題嚴重，農業處雖積極處理，但流浪狗一群還是有六到八隻，陣仗驚人。

7月至今 稽查53件39件違法

斗六棒球場附近是住宅區也是民眾運動處，流浪狗群聚不僅引發民眾恐懼，也發生人犬衝突，為了減少流浪狗數量，動植物防疫所七月起加強該區寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗稽查，迄今共稽查五十三件，有卅九件未辦理登記、絕育或注射三合一疫苗，經勸導需在二週內改善，逾期未改善者依動保法裁罰。

防疫所強調，飼主惡意棄養及疏縱未絕育寵物在外遊蕩，是造成街頭犬貓族群繁殖的重要原因之一，近期將加強在棒球場周圍公共區域稽查，並加強飼主責任宣導，如果飼主未辦理寵物登記或狂犬病疫苗已超過效期，可就近在雲林縣廿二家附設寵物登記站動物醫院辦理，以免受罰。

養寵物未登記 最重罰1萬5

防疫所表示，依動保法規定，飼主應帶寵物植入晶片並辦理寵物登記，可為飼主及毛小孩建立身分證明連結，如有遺失，尋回機率更高，如經查獲未辦理寵物登記者，依法可處罰飼主三千到一萬五千元罰鍰。

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