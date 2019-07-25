打響大阿里山紅茶 嘉縣首辦比賽

2019-07-25

即起報名 8月24日繳茶

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕大阿里山紅茶打響名號，嘉義縣政府為提升紅茶相關產業及競爭力，首度委託梅山鄉農會舉辦「小葉種紅茶優良茶競賽」，即日起至七月三十日止（例假日除外）在梅山、番路、阿里山、中埔及竹崎地區農會受理報名，八月二十四日在梅山農會供銷部繳茶，每一點茶葉重十二台斤。

梅山鄉農會總幹事黃世裕說，大阿里山茶區主要栽種小葉種茶樹，多在春、秋及冬季採摘，夏季因日照強，茶菁所含兒茶素含量較高，如製成烏龍茶，滋味苦澀，但適合製成紅茶；這幾年茶農製作的小葉種紅茶建立口碑，嘉義縣長翁章梁為拓展紅茶產業新契機，盼透過首度舉辦的小葉種紅茶優良茶競賽，讓大阿里山紅茶揚名國際。

評審三天9月1日公佈成績

參賽者報名點數不予限制，每點數報名費兩千五百元，每一點茶葉十二台斤，由執行單位隨機抽取茶樣一台斤，供評審、宣傳推廣等用途；八月三十日至九月一日在梅山農會評茶室辦理評審，九月一日下午兩點公佈成績。

入選獎別與比率依序為特等、頭等、金質及優良獎，點數如低於一百點，將不設特等獎，頒獎與展售時間，與冬季優良茶競賽展售會同時進行。

茶農林淑媛說，紅茶帶有蜜香，是因茶樹生長過程遭「小綠葉蟬」吸吮，經一連串複雜的化學變化，產生特殊淡雅蜜香，因而不能施藥，致產量不多，加上只取一心一葉，採收成本高出綠茶一倍；紅茶雖是世界主流，但在台灣仍不普及，這次縣府舉辦紅茶優良茶競賽是一個好的開始。

黃世裕強調，為提升紅茶品質，在茶改場指導下，梅山鄉農會已連續舉辦七年的小葉種紅茶製茶技術研習，首屆紅茶優良茶競賽正可驗收成果，歡迎茶農踴躍參加。

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