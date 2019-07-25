住宅補貼開跑 雲林租金補貼600戶

2019-07-25

申請至8月底 最高補貼三千元

〔記者林國賢／雲林報導〕內政部營建署住宅補貼開跑，租屋、購屋貸款利息、修繕貸款利息都有補助；縣府建設處長李俊興表示，今年雲林縣租金補貼計畫有六百戶，申請自即日起至八月三十日止，最高補貼三千元。

若名額超過弱勢家庭優先

李俊興指出，今年度房屋租金補助，中央補助名額五百一十戶，雲林縣府自籌經費再加碼九十戶，總計六百戶，如果申請名額超過，則具弱勢條件家庭將優先獲得補貼，三代同堂、育有未成年子女等，在評比排序時都有加分。

為鼓勵屋主出租房屋給符合租金補貼申請資格者，屋主可享有房屋稅適用自用住宅稅率一．二％，還有每月租金收入最高一萬元的免稅優惠。

李俊興表示，房屋租金補貼資格只要年滿廿歲以上，符合家庭組成條件之一，且家庭成員無自有住宅，成員每人每月平均所得低於一萬八五八二元，財產低於每人每年動產十一萬二五○○元限額，不動產限額五二五萬元，每月最高補貼三千元。

昨天提出申請的許先生表示，他家共有四個人住在斗六郊區，每個月的房租約八千元，希望能夠獲得補貼，減少經濟負擔。

李俊興指出，除房租補貼外，還有自購住宅貸款最高二一○萬元、修繕住宅貸款最高八○萬元（由承貸金融機構勘驗後覈實決定），申請期間即日起至八月三十日止，相關資訊可洽建設處使用管理及國宅科詢問。

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