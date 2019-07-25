板橋忠孝國中改建 挖出2古木

2019-07-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區忠孝國中正進行校舍改建，日前施工時在地下十公尺處挖出黑色且質地堅硬的粗大古木，疑似是年代久遠、埋沒地表下的「化石森林」，由校方暫存工地，農業局確認非屬珍貴樹種，不須依森林法保育。市議員何博文質疑市府態度消極，要求善加維護保存，當作活教材。

文化局將確認是否涉及史前人類文化

文化局表示，古木是屬於文化資產保存法的自然紀念物，由農業局轄管，文化局預計七月三十日邀請考古遺址審議委員前往現勘，確認是否涉及史前人類文化遺留。

地下10米挖出2棵 校方盼做教育用途

忠孝國中校長洪慶源表示，兩棵古木一棵長度約十公尺、樹徑一．六公尺，另一棵長四．七公尺、樹徑九十公分，為了吊掛方便，較長那棵已截半，現以帆布覆蓋暫置工地。校方盼保存樹木做為教育用途，但因體積過大，礙於人力、環境等因素，校方恐無力維護管理，將與市府研究處置方式。

經鑑定為黃肉楠 非公告的珍貴樹種

農業局林務科長黃嘉文說，經專家採樣鑑定，忠孝國中出土的樹種為黃肉楠，非中央公告的十二種珍貴樹種，不須依森林法保育，而新北市樹木保護自治條例適用對象是活的樹木，若要探究歷史或文化價值，須進一步研議；工務局回應，將會同相關單位討論後續作為。

議員：埋了上千年 應加以維護保存

何博文認為，這兩棵古木含地質、歷史與文化意義，是最佳活教材，也是無價的鎮校之寶，應加以研究與維護保存。他質疑市府態度消極，埋在地下上百年甚至上千年的老樹，其年份、地質與歷史意義更重要，文化局至今悶不吭聲「裝死」，教育局未積極協助校方，令人感慨。

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