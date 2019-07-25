韓國瑜爬樹挨批作秀 不如清積水容器

2019-07-25

病媒蚊埃及斑蚊 多在室內活動

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／綜合報導〕高雄市長韓國瑜爬樹惹議，國內蚊子專家、長榮大學榮譽教授陳錦生也說，「根本搞錯重點」，他強調，高雄市的登革熱疫情在市區，市區的登革熱病媒蚊以埃及斑蚊為主，埃及斑蚊棲息點跟人較接近，多在室內活動，與其爬樹不如宣導民眾清室內的盆栽底盤、花瓶等積水容器。

高市蚊子專家市府防疫顧問康啟豐說，樹洞易孳生孑孓，但前市長陳菊不會作秀，更不會爬樹找蚊子，建議防疫工作仍需多管齊下，第一線工作人員最辛苦，要學習辨識斑蚊，撲殺帶毒病媒蚊，至於民眾也要定期清瓶罐，避免積水，才不會被開單罰款。

護樹團體：填補樹洞將讓樹受傷害

高雄愛樹人協會團長莊傑任提醒，如果使用發泡樹脂填補樹洞，易造成樹枝潰爛，進而斷枝砸傷路人，至於修剪樹枝形同「剃光頭」，喪失遮蔭目的。

最大孳生源在水溝 樹洞產卵數量少

莊傑任表示，美國在一九九二年明文禁止填補發泡樹脂，就怕傷及樹木生命，專家建議挖洞讓水流出比較好。

莊傑任說，樹洞來源可能來自過度修剪，適當修剪才能治本，持續補洞徒勞無功，而登革熱病媒蚊最大孳生源仍在水溝，尤其污水道接管後更吸引斑蚊下卵，相對來說，樹洞產卵數量少，韓市長此舉形同轉移焦點，讓樹受到傷害。

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