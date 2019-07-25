南星啟動開發？ 環團：除非大林蒲遷村

2019-07-25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市昨召開南星計畫中程計畫區一百七十二公頃土地環評變更會議，環保團體及大林蒲居民質疑是否意味啟動開發案，且對填海造地高程及環境監測有疑慮，向市長韓國瑜喊話「除非大林蒲遷村，否則不支持任何開發案」，要求撤案、停止審查。

環保局：環評變更 尊重專業審查程序

環保局表示，會議由學者專家獨立審查，一切尊重專業審查程序，沒有球員兼裁判問題，市府針對植生綠化造地高程及環境監測計畫，以減輕環境衝擊及實際需要改變，但基於尊重地方及環團意見，決議行文環保署確認審查權歸屬後續審；地主高雄港務公司及海洋局會中表明沒有開發打算，現地高程為海平面一至十三公尺，少填二百萬立方公尺土方，已優於環評要求。

大林蒲自救會：韓出面對居民交代

大林蒲遷村自救會會長黃錕育指出，居民還住在大林蒲，南星計畫卻還要開發，要求韓國瑜出面對居民交代，維護沿海六里的居住正義，揚言否則大家將抗爭到底。鳳興里長洪富賢表示，南星計畫影響大林蒲居民生活，環評變更是否意味啟動遊艇專區等開發案，他向韓國瑜喊話，這塊土地不再適合開發，除非大林蒲遷村。

反空污大聯盟要求撤案、停止審查

南部反空污大聯盟發言人李建誠質疑部分造地只高於海平面一公尺，甚至五公頃造地不到海平面一公尺，尤其高市上週淹大水，居民擔心生命財產安全，且市府球員兼裁判不合理，要求撤案、停止審查。

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