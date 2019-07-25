驚！八德區診所爆施打過期3年點滴

2019-07-25

護理師竟回「沒過敏應該沒關係」

〔記者陳恩惠／桃園報導〕有民眾前往八德區介壽路某內科診所就診並施打點滴，意外發現注射液瓶身印製的有效期限為二○一六年十二月五日，已過期近三年，詢問護理師卻回應：「沒有過敏反應的話，應該沒關係，那是寫給衛生局看的。」民眾向時代力量市議員簡智翔投訴，市府衛生局據報前往該診所稽查，清查發現卅六項卅七樣過期藥品，其中「黴癒錠」已過期十三年又六十五天最為誇張。

被查出36項過期藥品 最久13年

衛生局指出，診所陳姓執業醫師否認曾讓病患使用或施打過期藥劑，僅致歉承認疏於管理藥品效期，強調過期藥品只是「陳列」在調劑室架上並未使用；但由於病歷上顯示醫師處方箋確實有使用過期的「濟生」葡萄糖氯化鈉注射液紀錄，且該診所的作業流程及藥品管理未依標準管理作業程序執行，衛生局依違反醫療及藥事法規定，對診所分別開出五萬及六萬元罰鍰，也對違法的護理師處分停業二月。

衛局開罰11萬 處分護理師停業2月

衛生局表示，已要求診所提供近年開立的處方箋，將持續比對藥單，清查有無其他病患曾被施用過期藥品，昨天也公布過期的藥品清單，呼籲曾到該診所接受調劑的民眾，若有任何醫療及取藥疑問，逕行找診所陳醫師，洽詢電話：366-8979。

事件爆發前二天，一名暱稱「用手寫腳本用腳玩遊戲」的網友，在該診所的Google網頁評論項目只給一星，更以「非常低落的醫療素質」為題，寫出「弟弟就診吊點滴，媽媽發現點滴過期三年」，引述護士的消極回應讓他怒斥：「這是什麼鬼話？等死人再來說，喔不是我們的問題，是病人本身就有病嗎？」診所還照收七百元藥費及掛號費一百五十元，他還提醒「要去看的，自己斟酌一下，保命要緊！」

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