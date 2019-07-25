切碎廢輪胎飄臭 龍潭回收廠再惹怨

2019-07-25

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區中原路附近居民近日常聞到燃燒橡膠的臭味，懷疑異味的源頭為楊銅路上一家輪胎回收工廠，民眾無奈大嘆「吃飯配燒胎味，致癌機率加倍」，盼公權力介入；市府環保局獲報後前往稽查，但未發現廠內有焚燒廢棄輪胎等違法行為，研判臭味可能是切碎廢棄輪胎時產生粉塵造成。

居民︰吃飯配燒胎味 忍無可忍

龍潭區上林里居民說，近日常常聞到疑似燃燒橡膠物品的臭味，懷疑是楊銅路上的回收工廠燃燒輪胎導致，過往只有冬季才會飄散異味，但都僅短暫數小時，尚可忍受，但近期只要中午過後，臭味就越趨強烈，實在忍無可忍。

疑囤積過多廢胎 業者加速作業

市議員徐玉樹表示，早期該工廠疏於管理造成鄰害，經要求加設鐵皮圍籬、除污設備後，許久沒有居民反映有粉塵逸散或臭味問題，近期的問題可能是業者囤積過多輪胎，為加速作業而便宜行事，再度引起鄰害，要求環保局加強稽查。

環局查無焚燒 促加強密閉蒐集

環保局接獲檢舉派員前往稽查，見廠內空地堆放許多廢棄輪胎與橡膠碎屑，但沒發現違法行為。稽查人員指出，該工廠為領有回收廢棄物處理業登記證的合法工廠，廠內只進行粉碎或破碎廢棄輪胎的物理性作業，並未發現焚燒廢棄輪胎。

環保局人員說，該廠內部的貯存清除處理方式經查都符合相關設施的標準規定，但仍要求工廠人員妥善維護空氣污染防制設備，並加強密閉蒐集，以免破碎或粉碎橡膠過程中所產生的粉塵或異味逸散。

環保局表示，會進一步釐清是否有其他違法業者造成當地臭味，對該處輪胎回收工廠仍將不定時派員稽查，一旦查獲有非法燃燒廢棄輪胎者，將依空氣污染防制法告發。

環保局一般廢棄物管理科長呂明錡說，目前桃園共有三家廢輪胎處理廠，均採破碎減容方式運作，再送至不同終端處理廠，讓廢料能再利用，大多作為輔助燃料或磨成膠粉製成再生原料。

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