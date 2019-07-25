竹市小黃公車 等議會通過上路

2019-07-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市小黃公車即將上路！市府交通處首推需求反應式公車，以計程車「小黃」當交通接駁工具（見圖，記者洪美秀攝），鎖定浸水里、香村路等沒有公車經過的區域當示範點，並爭取到中央補助，將採定班定線和預約的混合營運方式，提供民眾接駁搭乘選擇，未來民眾可搭小黃公車到鄰近的公車站點，不用擔心出不了門了。

浸水里、香村路當示範點

市府交通處大眾運輸科長許子建說，不少民眾反映居住地沒有公車經過，要出門很麻煩，不是要家人載就是得開車或騎機車，更有學生住在浸水里及香村路一帶，要上學都要家人載，或要走很遠的路才能有公車，相當不便。

下週若通過墊付即可執行

對此，交通處日前研擬「需求反應式公車」計畫，提出以計程車「小黃」當公車的想法，並向中央爭取補助經費，中央日前已核定相關經費，預估到明年六月，可獲一百九十萬元補助，市府已將此墊付案送市議會，下週若議會臨時會通過，就可執行這項計畫。

市府將先鎖定浸水里、香村路一帶約三千多人居住、但無公車通過的區塊做示範點，並已與計程車業者座談，期許透過補助及定班定線、預約發車的混合營運方式，提高業者營運意願，解決較偏遠地區沒有公車的交通不便問題。

將採定班定線兼預約發車

許子建說，中央的補助款將會補助業者營運上的虧損，而民眾只要負擔少額的自付款，就能搭小黃公車出門，並接駁到鄰近的大型公車站點或火車站及行政中心。

許子建強調，這項小黃公車計畫除提供長輩交通接駁需求，包括身障者、學生族群都可利用，搭乘人數以四人為限，會採定班定線及預約搭乘方式執行，希望協助浸水里、香村路一帶沒有公車駛入的交通問題。

交通處表示，「小黃公車」是竹市第一個需求反應式公車計畫，會選擇小黃當公車，主要是看準計程車的機動性、方便性及舒適性，較適合做小區域的示範公車，未來若達到一定的運量及需求，不排除擴大範圍及區域，讓住較偏遠地區的居民，也能方便出門。

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