南庄13間老街 文創味添咖啡香

2019-07-25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府積極打造南庄鄉「國際慢城」品牌，獲經濟部前瞻計畫補助三千零六十萬元，辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，為十三間老街注入文創新元素，目前已輔導十二家示範店、廿一家創新設計店、六家伴手禮設計店等，並規劃於八月十日舉辦「漫慢咖啡生活節」創意市集，另也於年底啟動街區改造及門面營造工程。

八月十日舉辦漫慢咖啡生活節

十三間老街為南庄最早發展的商圈，曾見證當地礦業、木業發展的風光歲月，縣府去年獲補助三千餘萬元，推動「十三創意街區漫慢遊計畫」，打造為青年創業基地，另也活化對岸的南江村老街，塑造「創意右岸、人文左岸」的南庄觀光新亮點。

縣府工商處長黃智群昨早於南庄鄉公所三樓主持第一場共識會議，與當地店家、創業青年、耆老、文史工作者共商改造老街方針。

年底啟動街區改造及門面營造

黃智群表示，目前已輔導十二家示範店、廿一家創新設計店、六家伴手禮設計店，包括在地特色飲食、文創小店、結合小農的手工皂、蜂蜜，及融合當地客家及原民特色的手工藝品等店家進駐。

黃智群說，將以在地歷史特色及傳統文化為發想，透過商店造街形式，年底啟動街區改造及門面營造工程，並搭配綠美化，展現老街多元樣貌。

此外，八月十日也將舉辦「漫慢咖啡生活節」創意市集，屆時將展售各式當地特有優質產品，歡迎各地遊客來體驗南庄山城夏季魅力。

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