嚴重紅斑性狼瘡發病 33次「血漿置換」救命

2019-07-24

記者翁聿煌／新北報導

41歲陳女士於2005年確診罹患「全身性紅斑性狼瘡」（簡稱SLE，或稱思樂醫），長期服藥控制，去年底因工作忙碌，未規律服藥而發病，出現發燒、嚴重貧血、腸胃道出血等症狀，住院5個月，器官出血衰竭，甚至一度裝置葉克膜維持生命，經醫療團隊33次離心式血漿置換搶救後，總算平安出院。

台北慈濟醫院風濕免疫科主任陳政宏說，全身性紅斑性狼瘡是一種自體免疫細胞自我攻擊各器官組織的慢性發炎性疾病，台灣至少有1萬人罹患紅斑性狼瘡，15歲至45歲女性為好發族群。

紅斑性狼瘡病情多變，有時發病又猛又急，陳女士住院5個月中，各式突發狀況頻生，幾度徘徊生死之間，醫療團隊除了不斷解決出血問題，並運用免疫製劑如類固醇，來抑制狼瘡的活躍，還須趕緊控制巨細胞病毒血症的感染問題。

陳政宏說，免疫製劑會讓病人抵抗力下降，進而減低巨細胞病毒血症的治療效果，所以很難下重藥治療，形成免疫治療的瓶頸，又有出血不足狀況，只能用一次又一次血漿置換來救病人。

血漿置換的原理是將病人的血透過機器離心作用，把血球與血漿分離，再將裡面會造成發病的激素（刺激性的物質）、有毒細胞激素，以及自體免疫抗體、免疫複合物等完全清除，再將新鮮血清與病人原始血球混合後，回送到病人體內，透過這樣密閉系統，達到血清血漿置換，以控制活躍的狼瘡侵犯身體。

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