17歲染腸病毒重症 今年最高齡

2019-07-24

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布上週新增3例腸病毒重症，包含北部2歲男童、南部2歲女童，以及北部17歲男性，其中，17歲個案為今年年齡最大的腸病毒重症病例，提醒5歲以下是重症高危險族群，但5歲以上仍有風險，要落實手部衛生等措施；另再新增3例日本腦炎，要注意防蚊。

疾管署防疫醫師林詠青表示，17歲青少年陸續出現發燒、疱疹性咽峽炎，以及四肢無力、呼吸困難、血氧低下等狀況，甚至併發肝炎、肺炎，確診感染克沙奇A6型，所幸住院治療3週後，症狀獲改善已順利出院；由於其同住家人無腸病毒疑似症狀，研判可能在社區中遭到感染。

罕見併發肝炎

林詠青指出，克沙奇A6型併發重症風險較低，出現肝炎也不多，此個案較少見，但5歲以上族群確實仍有感染腸病毒併發重症風險。

至於其餘2名個案，林詠青說明，均先出現發燒、疱疹性咽峽炎，大約3至4天後有肌抽躍情形，併發腦炎，確診腸病毒71型，所幸經治療後，症狀改善也已順利出院。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，上週國內腸病毒門急診就診共計1萬6299人次，較前一週略降5.4%，已過高峰，但仍在流行期內。今年累計22例腸病毒重症，其中，以感染腸病毒71型15例為多。

林詠青提醒，暑假期間仍不可輕忽腸病毒威脅，孩童如出入安親班、室內兒童樂園等人口密集、互動頻繁的場所，返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、居家環境清潔及通風。

日本腦炎增3例

另疾管署昨也公布新增3例日本腦炎，分別居住桃園市觀音區、台中市太平區、彰化縣和美鎮，包含2男1女，介於50歲至70多歲，其中，台中市個案感染地為彰化縣竹塘鄉，目前均住院治療中。

林詠青說明，個案普遍有發燒、嗜睡、意識不清等症狀，但同住者無疑似症狀，經查其住家或活動地周邊有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場所，提醒民眾鄰近高風險場所，要注意防蚊。

劉定萍指出，今年累計15例日本腦炎，以高雄市4例最多，其次是嘉義市、屏東縣、台中市、彰化縣各2例，嘉義縣、新竹縣、桃園市各1例。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法