夏天發汗「抓」狂 3對策護膚

2019-07-24

文／余孟恭

7歲陳小弟皮膚發紅、發癢抓不停，狀況失控到全身佈滿抓痕，連晚上都難以安眠。母親帶來門診，主訴症狀是在大太陽下奔跑、踢球後出現，初步推斷是陽光、汗水引發皮膚炎惡化。

檢視陳小弟的病史，他從小有異位性皮膚炎，1歲後皮膚因發炎不停搔抓，體表出現典型嚴重異位性皮膚炎症狀，包括：肘窩、膝蓋窩以及四肢、軀幹，甚至臉上，處處可見搔抓破皮病灶，小小年紀不但皮膚乾燥、粗糙且苔蘚化，並有色素沉著或形成疤痕組織，慘不忍睹的皮膚狀況讓人十分心疼。

異位性皮膚炎是一種慢性與反覆發作的皮膚搔癢發炎病症，發生主要原因與遺傳基因、環境誘發因子與個人體質（免疫狀況）有關。抽血檢驗結果，發現陳小弟的免疫球蛋白E（簡稱IgE）過高，且對塵蟎過敏，經給予藥物治療與家長衛教後，陳小弟的病情明顯控制並回復穩定狀態。

最近，陳小弟皮膚炎又開始惡化，問診發現，陳小弟放暑假常跟同學開心玩踢足球，卻在汗水與陽光刺激下，引發皮膚發紅、發癢症狀。

夏天本來就是皮膚炎好發季節，暑假期間更有機會參與較多戶外活動，皮膚炎病人面對炎炎夏日，要記得以下3個基本照顧對策：

●對策1：流汗後，以純棉毛巾沾水濕潤「拍吸」汗水，避免用力擦拭皮膚，造成皮膚表皮層受傷；運動後，儘量用清水淋浴，再以清爽的乳液保濕照顧。

●對策2：長時間在陽光下曝曬，應適時給予皮膚防曬、保濕。

●對策3：前往游泳池、海邊等地點活動，應留意池水消毒劑、鹽水及高溫等刺激，避免異位性皮膚炎惡化。

保濕抗炎 避免抓破皮感染

皮膚炎病人除落實皮膚保濕、抗炎的基本照顧外，為避免因流汗生出癢感，忍不住搔抓破皮而引發感染，建議仍應由專業醫師診療與用藥控制，搭配適當藥物，如合併口服抗組織胺藥物及塗擦外用類固醇藥膏，以獲得良好的改善與控制。

（作者為臺中慈濟醫院小兒科醫師）

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