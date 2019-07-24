杏壇春風化雨 嘉義5師獲全國師鐸獎

2019-07-24

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕教育部師鐸獎名單出爐，七十二位得主為教育和孩子的付出打動人心！其中嘉縣民雄農工教師王俊雄、教官蘇伯峰，興中國小教師李乙蘭、新港國小校長顏金郎、嘉義市蘭潭國中教師謝明冲都獲得這項杏壇最高榮譽。

王俊雄 助學生科展奪6金

王俊雄帶領學生參加全國科展成績優秀，迄今已拿下六面金牌；師鐸獎名單公布時他正帶領學生到高雄展覽館參加全國科展，晚上九點多還在衝刺，同事拍下其背影在學校群組留言「王老師背後的努力是別人看不到的」。

蘇伯峰 任教官關懷學生

全國高中職教官唯一獲選的蘇伯峰曾在朴子市弘德工商服務，該校不少學生三餐溫飽成問題，蘇伯峰主動關懷，解決學生困境，輔導偏差行為，兩年前來到民雄農工，不改其志，他認為守護學生與校園安全是教官天職，「只是做該做的事」。

顏金郎 解開學生心結

顏金郎的教育初衷是不放棄任何一個孩子，初派校長在阿里山鄉新美國小服務，十歲的「娜娜」（化名）因家庭變故染上酗酒惡習，阿嬤哭求顏救其孫女；了解「娜娜」行為偏差原因後，顏金郎解開其心結，和她約定不酗酒、不中輟、不放棄自己，更讓「娜娜」蛻變成為白衣天使。

李乙蘭 輔導身心障孩子

李乙蘭是特教老師，擔任國教身心障礙前導學校諮輔團隊委員，撰寫國教課綱IEP與課程計畫範例，影響力遍及全國，牽引在生命起點就遭受挫折的孩子。

謝明冲 校園零中輟生

蘭潭國中學務主任謝明冲秉持「不要放棄任何一個孩子，盡量把學生帶回來學校」的理念，每天在校門口看著學生上、放學，與教師、社區建立通報、聯絡及尋人制度，讓蘭潭國中近十年來沒有中輟生，能獲獎，他謙稱是與同事團隊合作成果。

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