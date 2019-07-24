改善地層下陷 古坑建置人工湖

2019-07-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林農田水利會在古坑麻園興建「多功能調蓄池」昨天動土，水利會會長林文瑞表示，調蓄池是為「古坑人工湖」進行相關效益試驗，預計明年開始建置的人工湖約六十八公頃，兼具改善雲林地層下陷、枯水期灌溉用水及防蓄洪功能，更可帶動地方觀光。

調蓄池動土 進行效益試驗

林文瑞指出，為解決雲林地層下陷問題，中央計畫在明年封停水利會八十七口深水井，將嚴重衝擊溉灌水源，雲林農田水利會因此提出古坑人工湖計畫，基地位在古坑麻園的台糖土地，緊鄰斗六大圳，目前種植甘蔗，為了解人工湖的效益，在人工湖基地上設置兩公頃的調蓄池，進行相關試驗，包括設置地下水觀測井，監測地下水位、氣象水文站觀測雨量及蒸發量、地面水水位監測設施。

蓄存灌溉用水 減抽地下水

林文瑞說，多功能調蓄池監測將至明年九月，再著手古坑人工湖建置相關作業，人工湖完工後可有效蓄存農業灌溉夜間離峰用水，減抽約二千五百萬噸地下水，提供下游斗南、大埤及嘉義縣大林、溪口、梅山約三千六百多公頃農田灌溉用水。

根據雲林科技大學水土資源及防災科技中心推測，調蓄池每年可補注地下水約十萬噸，人工湖則可補注約二百八十噸，改善地層下陷；遇有暴雨，人工湖可當滯洪池，將來增設休閒設施，有助於帶動周邊鄉鎮觀光產業。

農委會主委陳吉仲親自參加動土典禮，他指出，雲林農田水利會這個計畫翻轉外界對農田水利的印象，古坑人工湖將是台灣有史以來最重要的人工湖，農委會除在經費全力支持，用地也會全力協助。

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