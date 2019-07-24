高雄副市長洪東煒 將接土開總座

2019-07-24

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前晚首度親口證實，前勞動部長陳雄文將接任副市長，遭撤換的原副市長洪東煒，昨證實將接掌高雄港區土地開發公司總經理。

媒體昨詢問韓國瑜：「洪東煒是否要調任土開擔任總經理？」韓國瑜聽了回說：「你怎麼訊息這麼快？你講的這個是真實的，我不會否認。目前確實是有這樣的規劃。」

曾任高雄市國稅局副局長的洪東煒，是毛遂自薦獲得韓國瑜青睞，擔任副市長，但在三位副市長中，洪東煒顯得較為「狀況外」，還曾在議會與議員大小聲，惹得女議員淚灑議場。

至於高雄港區土地開發公司總經理一職，韓市府曾於四月底指派程建騰接任，但遭議會民進黨團指程過去是韓國瑜家臣，也曾是李佳芬秘書，沒有專業背景，鬧得沸沸揚揚，最後程建騰發表聲明不接了。

高市府局處長方面，韓國瑜表示有三至四個局處長會更換，遭點名的地政局長黃進雄、環保局長袁中新均表示「不方便回應」，外傳環保局將由昔日環保局長李穆生回鍋。但韓國瑜在聯訪時表示：「地政局長異動，目前沒有這回事。」

市府辦徵才向北漂族招手

另，高市勞工局向北漂族招手，本月廿七日將前往新北三重徵才，昨舉辦行前記者會，高雄市長韓國瑜站在「北漂」的大氣球前說︰「向高雄遠方的子弟呼喚，希望可以回鄉服務！」但網友揶揄︰「市長都要北漂了，還好意思要北漂族回高雄？」

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