割草行動申請場地 高雄市府二度拒借

2019-07-24

改向廠商借地 臨時又被取消

〔記者黃旭磊／高雄報導〕公民割草行動申請場地二度遭市府拒借，另向民間廠商借地，即使已簽妥租約，卻被以「不方便」為由臨時取消。成員稱「韓市府讓人民噤若寒蟬」。

發起人︰市府讓人民噤若寒蟬

公民割草行動與「Wecare高雄」發起罷韓連署，已收集十六萬份連署書，持續朝三十萬份有效樣本邁進，不過，相關活動—公民假日草市場地二度遭市府拒借；發起人李先生說，市長縱容韓粉言語霸凌卻拒絕民主集會程序，讓人民噤若寒蟬。

公民假日草市原定六日於駁二藝術特區舉辦，市府先以「政治活動」為由駁回，改於廿八日在勞工公園舉辦，又以「當日會有廠商施工」為由二度駁回申請，再改借橋頭糖廠五百人場地，當地為民間廠商，即使已簽妥租約，對方昨天中午卻以「不方便」為由臨時取消。

28日活動不排除走上街頭

李先生說，活動邀民眾自主發言並募集更生人攤商，所得捐助公益，官員卻以電話告知取消場地，未留下公文證據，本月廿八日原訂活動將照常舉行，不排除走上街頭。

市府︰勞工公園施工非拒借

養工處主秘李政穎表示，上週豪大雨使勞工公園積水，陸續派工調整地勢高低差，避免民眾受困，工程持續進行，非因特定對象拒借。

公民割草團隊深感失望，強調市長無視市民不滿，更譏笑公民權行使與發聲，將越挫越勇、捍衛集會遊行自由。

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