地主嗆聲中 龜山「台灣民政府」違建拆除

2019-07-24

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕位在龜山區的「台灣民政府」中央會館，因位處保護區屬違章建築，市府建築管理處拆除科排定昨天早上進行拆除，拆除科人員先到場向游姓地主說明拆除事宜，未料引發游女不滿回嗆：「我有繳稅耶！你的薪水是我花錢繳的耶！」情勢幾度緊張，龜山警分局也規劃警力維持現場秩序及人員安全，經多次溝通未果，加上大型機具進駐，游女只好悻悻然開車離去；建管處長邱英哲表示，違建物預計本週內全數拆除完畢。

「台灣民政府」六十八歲秘書長林志昇、五十一歲林妻林梓安、八十歲中央會館建物及土地所有權人游象敬等六人，涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣，全台吸金超過七億元，去年七月被桃園地檢署起訴後，全案目前在桃園地院審理中。

邱英哲表示，二○一三年起陸續接獲民眾檢舉，指稱位在龜山區員林坑路一○○之一號的民政府中央會館屬違建，當時市府勒令自行拆除新增違建部分，經地主自行拆除後，今年四月再次被檢舉有重新增建情形，六月份市府已拆除一棟面積約五百平方公尺的二層樓鋼構鐵皮屋，並在拆除時發現還有新增的五棟違建物，面積約三千平方公尺，其中包括一棟四層樓上方加蓋三層的ＲＣ老舊違建，以及四棟鋼骨鐵皮建築，因有公共安全疑慮，因此一併納入查報拆除範疇，估計需三個工作天，希望可以在本週內完成拆除；據悉，台灣民政府廿一日即派員將東西搬完，新據點移往平鎮區，昨天現場只剩下二位保全和幾隻黃狗。

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