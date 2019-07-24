VR加手機 桃園機車新手虛擬上路「驚」驗

2019-07-24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了降低機車新手駕駛事故肇生機率，市府交通局、桃園監理站與龍華科技大學合作辦理「桃園市政府機車安全駕駛學習遊戲合作推廣計畫」，利用路考前的初考交通講習時間，結合ＶＲ虛擬實境眼鏡及手機，讓考生體驗上路後可能遇見的突發狀況，由於模擬十分逼真，不少考生面臨小朋友突然從路邊跑出的狀況時，還會忍不住放聲尖叫，直呼：「騎車真的要多加留意左右路況！」

小朋友衝出、路考模擬 考生喊刺激

此計畫主持人、龍華科大文化創意與數位媒體設計系教授許峻嘉表示，此計畫是運用ＶＲ實境眼鏡及手機，將虛擬路考項目導入實境影片中，為機車初考生模擬實際騎機車的路考體驗，模擬項目扣分標準比照機車路考，包括視道路狀況轉彎打方向燈、路旁起駛擺頭、減速慢行及變換車道等項目，未達七十分者判定不合格，做為實際機車路考預先練習經驗。

許峻嘉表示，前年交通部運輸研究所也與龍華科大合作，共同開發手機APP機車安全感知應用駕駛學習遊戲，藉由數位學習遊戲體驗的方式，推廣機車安全駕駛觀念，教導機車新手安全駕駛應有的基本動作，後續也將ＶＲ虛擬危險情境導入體驗課程，增加課程活潑度及考生參與感，參與體驗者直呼過癮有趣，實施以來成效相當良好。

結合考照 八月份還有5場ＶＲ體驗

桃園監理站表示，現在正值暑假學生考照高峰期，此計畫結合機車考照課程融入ＶＲ眼鏡及手機版本，本月初首度於桃園監理站舉辦二場次，讓考生先行體驗，考生們參與熱絡、反應良好，未來將會持續辦理，七月份體驗場次已結束，八月份桃園站規劃六、八日，中壢站則是五、七及九日，凡報名機車考照的考生，若當日有ＶＲ體驗場次均可參加，無須另外再報名。

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