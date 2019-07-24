斥資4千萬 大溪古宅「源古本舖」修復落成

2019-07-24

〔記者李容萍／大溪報導〕位於大溪老街的百年古宅「源古本舖」，昔為大溪知名老餅舖「古裕發商號」，雖然已不再經營糕餅，在古家後代子孫致力於保存維護歷史建築下，二○○九年登錄為歷史建築，二○一二年獲文化部文資局補助辦理第一進修復工程，由於第二、三進及附屬空間年久失修，屋瓦、樑柱部分損毀，前年三月由市府文化局協助修復，昨辦理修復落成開幕儀式。

拚成為首座立案私立博物館

文化局除舉辦「不老職人」系列活動、透過ＡＲ與ＭＲ科技介入文化資產數位導覽、紀錄片拍攝等方式，讓古宅搖身一變成為匯集藝文創作者、職人藝師的文創展演空間，未來將配合博物館法及文創發展法中的「文化資產應用及展演設施產業」項目，使「源古本舖」成為桃園市第一座登記立案的私立博物館，藉此帶動其他老宅保存及修復。

百年古宅變身文創展演空間

市長鄭文燦昨出席修復落成開幕儀式表示，「源古本舖」承載古家人橫跨四、五代家族，以及大溪人的生活記憶，此次修復經費共四○八六萬餘元（文化部補助二二四七萬餘元，市府配合一四三○萬餘元，其餘所有權人自籌），為百年古宅找到新的生活美學及文創新能量；修復過程中，團隊透過影像仔細記錄修復工法及軌跡，成為未來古宅修復新典範。

鄭文燦提及，整個大溪就如同一座博物館，每個角落都能發掘大溪獨特的歷史記憶，市府推動「慢城．大溪—再造歷史現場專案計畫」，透過大溪老街保存、舊城活化，逐漸擴及到老屋再生，保存大溪珍貴的文化資源，每棟古宅皆代表一個故事，「源古本舖」是大溪老街第一處修復完成的私有古宅，也是桃園第一間獲得文化部補助的私人常民生活博物館，市府將持續投入經費，逐一完成其他古宅的深度修復，讓遊客漫遊大溪、用心體驗大溪的溫度及歷史。

屋主憶往 長大才知老家珍貴

「源古本舖」第五代古正君說，年幼時不曾覺得老房有何價值，要起個爐灶得耗時許久，看著同學或鄰居家的熱水器，總覺得老家生活機能很差，成年後遠離家鄉從事廣告業、移民公司，經常出國在都會區工作發展，某趟飛行旅程翻閱機上雜誌，意外發現介紹「源古本舖」，老家身影讓她相當震撼；十年前她返鄉接手老家，以「常民生活」為主題朝向私人博物館努力維運，並成為大溪老街第一處修復完成的私有古宅。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法