上百船筏抗議三接案 中油工作船暫撤

2019-07-24

〔記者許倬勛／新屋報導〕中油第三天然氣接收站落腳桃園市觀音區觀塘工業區，但海域工程恐影響沿海漁獲，中壢區漁會與中油就施工補償金條件僵持不下，協商六次仍無結果，漁會認為對方毫無誠意，未達成協商就派工作船進駐，昨天一早集結一六五艘船筏，繞行觀音、新屋近海以示抗議。後來中油工作船離開接收站預定地後，抗議船隻才陸續返航。

中油：持續溝通

中油代表回應，工程有既定時程，近期派工作船僅是執行例行性作業，在合理的訴求範圍內，會用最大誠意與漁會持續溝通達成共識，盼未來能和平共處；市府表示，天然氣接收站工程屬經濟部管轄，農業局會持續關注漁獲量變化、維護漁民權益，並協助協商進行。

市府：協助協商

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，中油預計施工六年，其中填海造陸、闢建碼頭等工事，勢必會擾動海流、致水質變濁及產生噪音等，而永安漁港的漁獲多來自近海的洄游魚類，工程勢必對漁民生計造成衝擊，早在規劃期間就向中油提出需求獲認同，孰料條件一直談不攏。

設籍中壢區漁會的船筏共有三五八艘，漁會委託專家調查影響程度，初步協商時，要求中油比照過去設置風力發電機組補償金，每艘船每年補償四萬元，另外向漁民租用警戒船一年一百趟次，補償費和租船費用共約八千萬元。

漁會：雙方條件差距近千萬元

黃德汶說，中油原則上同意租用警戒船，惟補償費用始終未達成共識，最近兩個月的協商，漁民們已做出退讓，改為每艘船補助兩萬元，中油卻要求減為每艘一萬元，雙方條件差距近千萬元，造成漁民強烈反彈。離譜的是，協商還未談妥條件，中油包商近期竟派船拋石、置放海底沉箱，漠視漁會海上管轄權與漁民權益。

昨天一早六點，中壢區漁會集結一六五艘船筏從新屋區永安漁港出發，繞行觀音、新屋近海，直到上午十點多，中油所屬工作船離開接收站預定地後，抗議船隻才陸續返航。

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