《苗栗》頭份下水道「假修復」不平 騎士摔傷縫9針

2019-07-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府正於頭份市進行下水道污水系統工程，但廠商第一次路面修復（俗稱假修復）時草率刨鋪，使得路面凹凸不平，導致騎士行經時摔傷，縣議員黎煥強痛批縣府疏於把關，忽視用路人行車安全。苗縣府水利處表示，已請廠商探視傷者並洽談賠償，後續也會嚴格要求路面品質，若未改善將依契約開罰。

黎煥強氣憤說，頭份市區多處正進行下水道工程，曾接獲民眾反映回填後的馬路凹凸不平、高低落差大，一個月前就邀集相關單位，要求務必盡速改善，不料日前有民眾夜間行經公園三街及公北三路口時，因施工造成路面凹陷而摔車，下巴慘縫九針，無法開口說話。

黎煥強痛批此猶如「陷阱工程」，事故第一時間先請警方協助擺放爆閃燈、三角錐警示，並嚴格要求苗縣府盤點整體施工品質，務必於假修復時，也須達到路面平整水準，後續若傷者有意請求國賠，將全力協助。

苗縣府水利處表示，目前已請廠商探視傷者，商談後續賠償事宜，發生事故地點已填平改善，另也要求廠商全面巡查工區範圍，若有嚴重高低落差處須盡速改善。

水利處說，竹南運動公園附近區段工程接近完工，後續路權將交還給頭份市公所，請公所重新刨鋪路面；水利處也將針對廠商假修復路面加強巡查，若草率施工將先開單限期半個月內改善，逾期未改將依契約開罰十萬元。

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