《竹縣》反甲廢處理廠 關西人陳抗促撤案

2019-07-24

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮反對某甲級事業廢棄物處理業者進入的民眾，昨天早上先在業者關西廠址前拉白布條抗議，下午由鎮長劉德樑率隊向縣長楊文科陳情，表達希望縣府不要核准，最好直接「撤案」。

縣長：依法行政、嚴加把關

楊文科昨晚受訪表示，他昨天下午趕著去交通部，爭取改善國三關西交流道、國一湖口交流道瓶頸。他認為地方繁榮、產業發展與環境保護是三頭並重的大事，不能偏廢。縣府必須依法行政，但也要嚴加把關，特別對於真的會造成污染的事業，他不可能准許進入設廠，只是這家業者迄今除了申請審議都市設計，其他都還沒有提出，只能靜觀其變。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，被抗議的業者關西廠預定地及其周邊，當年是木材加工專區，才會被編定為都市計畫區內的「乙種工業用地」。政府應透過都市計畫通盤檢討，把乙種工業區考量距離水資源太近等因素重為更妥適的編定，而不是繼續沿用，讓污染性的事業有機可乘。

40餘人赴廠址前拉白布條

抗議的鄉親們說，根據這名業者的登記資料等顯示，他們專門回收處理廢電子零件組、廢電線電纜、廢印刷電路板、廢電腦廢家電、廢IC電阻晶片、混合五金廢料等。

昨天早上，東光里長葉明璋、東光社區發展協會理事長游興財，以及當地鎮代連忠進等共同號召四十多人，在廠址預定地前集結，或頭綁白布條、或在業者深鎖的大門前掛上抗議標語，希望業者知難而退。

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