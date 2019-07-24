《苗栗》竹南鎮志被當廢紙賣 500元剩不到3元

2019-07-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所歷時六年重修竹南鎮志，共印製三萬本《正文卷》發送給鎮內各家戶，但卻有許多鎮民不領情，認為不實用又占空間，不少鎮志流落資源回收場，每本要價五百元的精美叢書回收只剩不到三元，讓文史工作者相當痛心。竹南鎮公所表示，若民眾不需要可交付里長，由公所收回後保存，陸續供有心人索取。

前鎮長編800多萬 印3萬本《正文卷》贈送

《重修竹南鎮志》為前任鎮長康世儒核定，由國立政治大學名譽教授林修澈研究團隊主編，繼任鎮長康世明任內完成，內容包括正文、研究、史料、地圖、事典、編年等六大卷共卅冊。公所共編列八百多萬印刷及運送費，印製三萬本《正文卷》贈送給各家戶。

但有許多鎮民反映書籍厚且不實用，近來鎮內資源回收場更出現不少被當廢紙丟棄的精美鎮志，十幾本鎮志被堆在廢棄雜物中，依目前廢紙每公斤僅一‧五元，一本要價五百元的書籍變賣還不到三元，不僅回收業者大嘆可惜，許多文史工作者也直呼心疼。

10幾本淪落回收場 公所籲不需要可送交里長

現任鎮長方進興呼籲，民眾若不需要可將書籍就近送交里長，公所將收回後妥善保存，未來可轉贈其他有需要的民眾；竹南鎮立圖書館保存完整卅冊的全套叢書，館內也還有百本《正文卷》，歡迎索取。

也有文史、教育工作者力挺公所美意，認為鎮志記載在地人物史事，居民透過認識歷史才能建立認同感，進而珍惜在地文化資產，然而現今民眾習慣網路閱讀，紙本書籍逐漸失去魅力，耗費許多人力、財力編纂而成的精美書籍，卻因免費贈送而不被珍惜，遭隨意丟棄令人痛心。

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