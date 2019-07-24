大葉大學聯外道通車 王惠美感謝魏明谷

2019-07-24

〔記者陳冠備／大村報導〕通往彰化大葉大學重要道路學府路與山腳路匯流，造成當地交通打結，為紓解車潮，由彰化縣政府出資八二○萬元、大葉大學提供土地，將學府路延伸至東美路。昨天工程完工，彰化縣前後任縣長魏明谷、王惠美到場舉行通車儀式，王惠美在致詞時，特別感謝魏明谷當年批准，讓學生上課道路更好走，並表示將持續推動東彰快速道路的建設。

大葉大學師生約一萬四千人，每日上下學齊聚山腳路入口，交通形成瓶頸，校方希望將學府路延伸至與山腳路平行的東美路，分散車流，但須貫穿大村鄉立托兒所，經多方協調彰化縣府撥款八二○萬元經費蓋路，而托兒所遷移，大葉大學則無償提供部分校地與七○○萬元經費給大村鄉公所做托兒所與活動中心改建，新闢道路長九八．五米、路寬十二米，可紓解車潮。

王惠美表示，這條學府路聯外道路開通，是縣府、大村鄉公所及大葉大學公私協力成果，才能一起為地方爭取到最好的福祉，其中要感謝魏前縣長當時的批准，未來她會積極爭取交通建設，包含山腳路拓寬和東彰快速道路北段新建工程，總經費三十七億元，完工後和大葉大學銜接，更方便學生上下學。

魏明谷說，學府路聯外道路通車後可連接山腳路，師生們來上課就方便許多，未來東彰道路北段通車後，往南可以通往高鐵彰化站出口，可連接國道福爾摩沙高速公路，交通更加便利。

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