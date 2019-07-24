罕病天使蕎蕎 畫出純真快樂

2019-07-24

〔記者湯世名／彰化報導〕十八歲罕病天使于昕蕎（蕎蕎），八個月大時罹患「粒線體缺陷症」、十七歲又確診為罕見疾病「小腦萎縮症」，造成語言、智能、肢體等多重障礙。蕎蕎十二歲開始學習畫畫，透過一幅幅畫作表達出她的願望及內心世界，即日起至八月二十九日止，在彰化基督教醫院藝文中心展出其二十三幅畫作，與眾人分享畫作故事。

克服手眼不協調 作畫讓視力改善

蕎蕎的母親林淑寬表示，在新生兒檢查時一切正常，沒想到在三個月大卻發現她的頭頸晃來晃去，無法直立挺起，才診斷出罹患「粒線體缺陷症」，復健至一歲半，終於可以手撐著地坐著，三歲半才訓練爬行，直到九歲才能站著。

沒想到今年十七歲時，蕎蕎透過基因檢測確診出患有罕見疾病「小腦萎縮症」，這是相當罕見的基因造成的突變，全球病例不多，此疾病造成她視覺搜尋較慢、肌肉運動神經協調不良，語言能力也都受到影響。

蕎蕎十二歲時開始學畫畫，母親希望若無法再繼續陪伴在她身邊時，至少畫畫能夠成為抒發情感的管道。蕎蕎克服了眼睛與手部的不協調，一幅畫作的一小區塊都要花上二個小時處理，一幅畫通常需二到三個月才能夠完成；因畫畫的關係，蕎蕎肢體細動作及認知上，學會對周邊事物的觀察而有所進步，學畫五年之後更得到一個意外驚喜，原本0.2、0.3的視力達到0.7與0.8。

彰基副院長暨神經醫學部主治醫師劉青山表示，在眾多神經罕見疾病中，一部份是遺傳、一部份是先天突變、一部份是後天不明原因，其中小腦萎縮症患者占大多數，至今沒有特殊有效的藥物治療。

藝術家張子晴表示，蕎蕎的作品使用顏料原色用色奔放，將繪畫主題圍繞在她所關心及喜愛的事物上創作。她的純真善良透過畫畫得到快樂，真的是一件很棒的事情。

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