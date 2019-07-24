埔里成功里養雞失蹤 石虎來過？

2019-07-24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮成功里近來居民飼養的雞隻經常不翼而飛，或在雞舍附近發現殘缺屍體，懷疑是保育類野生動物石虎所為，國立暨南國際大學與集集特有生物研究保育心人員昨下午前往會勘，並架設二部紅外線自動攝影機，當地先前曾有石虎出沒紀錄，研究人員也盼有好消息傳出。

半年少逾20隻 鐵網外有吃剩殘肢

埔里鎮成功里前里長彭榮華表示，利用自家土地圍起鐵網，搭建雞舍養雞食用，成雞有七、八斤重，但近半年來雞隻經常「無故失蹤」，通常是一、二隻，最高紀錄是三隻，陸續已折損約廿隻，周邊另一戶養雞的鄉親也有同樣困擾。

民眾檢查圈養設備，發現可疑動物是從鐵網及雞舍的空隙侵入捕食雞隻，甚至會將死掉的雞叼出雞舍再吃，留下殘缺的肢體，根據飼養經驗，若是野狗侵入，通常會將雞群咬死，幾乎無一倖免，卻又鮮少把雞吃掉，懷疑是其他動物所為，最有可能是石虎。

附近曾拍到石虎 專家架設攝影機

根據民眾反映，國立暨南國際大學通識教育中心專案助理教授劉明浩，與集集特有生物研究保育中心石虎研究員林育秀，昨天下午前往會勘，根據民眾描述及捕食行為研判，初步排除是野狗所為，大部分與石虎的習性極為相似，但也發現死亡的雞隻有的只有屁股被啃食，有可能是大型鼠類所為，因此不排除是多種動物所為。

為能追根究柢，特生中心在受害最嚴重的雞舍附近架設二部紅外線自動攝影機，預計二週前往檢視一次拍攝成果，希望能拍到「神秘客」的廬山真面目。

根據生態研究，縣內石虎分佈一般以中寮、集集山區為主，但埔里山區也有目擊紀錄，因此去年特生中心在埔里周邊山區選擇卅個可能點進行觀測，有四個點曾拍到石虎，成功里山區就是其一。

幾年前當地居民也曾發現民生水井內有石虎疑不慎跌落深井無法逃出而死亡，是當地首見石虎遭「井殺」案例，都可證明成功里山區有石虎存在，希望這次透過攝影監測，能多了解石虎族群狀況，獲得更多的研究保育資訊。

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