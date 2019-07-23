慢性傷口 要耐心治療

2019-07-23

文／蘇鉉尊

◎案例1

84歲罔市（化名）阿嬤的左腳跟罹患骨腫瘤，經手術及數次的電療後，腳跟大範圍骨頭曝露的慢性傷口久久未癒，兒子推著坐輪椅的她來就醫。兒子說：「媽媽的腳跟傷口照顧快兩年了都不會癒合，有在別的醫院做植皮手術，可是皮沒辦法貼上去，到底要怎麼辦？」

◎案例2

76歲的蔡先生右小腿被汽車輾過，開放性骨折，骨科醫師固定骨折和多次清創手術後，右小腿大範圍開放性傷口仍未癒合，家人焦急不已；經骨科轉介至整形外科診療，女兒小玲滿面愁容的說：「爸爸車禍後住院已經一個多月，他有糖尿病，小腿傷口無法癒合，家人擔心又無助，要怎麼處理才能快快好？」

一般而言，急性外傷造成的傷口，無論是在顏面、四肢或軀幹，一般細心照顧下，兩週左右可以癒合。以前定義說3個月以上無法癒合的傷口稱為慢性傷口，其實現在超過1個月不會癒合的傷口，就是慢性困難的傷口。

基本上，人體的肚子、屁股和小腿下1/3是血液循環最差的地方，這3處發生的傷口是最難照顧癒合的。

照顧慢性傷口要有耐心，許多慢性傷口的患者本身就有糖尿病、血液循環差、營養狀況較差、免疫功能低下等體質，所以營養補充（尤其是肉類蛋白質）非常重要。千萬不要聽信一些強調吃了會「消腫退紅」的偏方，有一位老太太就是猛吃偏方，差點因蜂窩性組織炎丟了命。

慢性困難照顧的傷口要癒合並不容易，需要較長的時間，建議家屬傷口護理時，保持傷口狀況不要感染，防範出現發紅、發熱、腫脹等狀況，每次換藥傷口要徹底清潔和消毒，也可以到合格合法的醫療院所接受治療。

由於傷口表面有大量細菌會阻礙癒合的進度，所以最好能配合就醫治療，醫院除了會做細菌培養，知道菌種後使用適當的抗生素抑制細菌生長，也可以加次氯酸水輔助氧化細菌，減少細菌量，可縮短傷口的癒合期。

（作者為彰化秀傳紀念醫院整形外科醫師）

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