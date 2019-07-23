嘉縣偏校「專聘教師」 開缺20僅7人選填

2019-07-23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉縣府為解決偏鄉國小師資不足，率先全國招考「專聘教師」，結果具資格的卅六人，僅七人選填偏遠學校，其餘寧願專聘教師資格被取消，也不願至特殊偏遠、極偏遠學校服務，縣府教育處副處長李美華表示，縣府將研議更周全方法，希望明年可以招滿專聘老師。

教育部根據國發會對於交通、文化、生活機能、數位環境、經濟力等五大面向，將偏遠學校分為偏遠、特殊偏遠、極偏遠等三種等級，目前嘉縣偏遠國小有五十八所、特偏九所、極偏十二所，特偏與極偏都位於山區。

李美華說，今年辦理國小一般教師甄試時，根據「偏遠地區學校教育發展條例」辦理專聘教師招考，其任期兩年，表現優異得續聘兩次，合計最長六年。

相較代理教師 權益有保障

李美華指出，比較現行一般代理教師，任期一年，得續聘兩年，合計最長三年，專聘教師一年領十二個月薪水，代理教師除非兼行政職，否則領十一個月薪，專聘教師權益相對有保障。

今年嘉縣國小正式教師開缺廿名，正、備取合計六十個名額，正式教師錄取到第廿四名，接著有廿個專聘教師名額，由卅六位備取者依序選填，結果只有七人填寫志願，其餘皆放棄到特偏、極偏遠學校服務。

教育界人士說，代理教師第一次招考的應考資格，需有合格教師證，二招放寬至修畢國小師資職前教育課程、取得證書者，三招則只要具國內外大學以上畢業；因領有教師證者大多不想上山，特偏、極偏國小在招考代理教師時，會同時進行三次招考公告，因若逐次公告，前兩次可能乏人問津，徒增作業困擾。

極偏學校阿里山鄉豐山實驗學校校長陳玥臻說，該校由政治大學輔導，正辦理代理教師甄選，學校除提供教師宿舍，每月還有四千一百廿元極偏學校加給，歡迎具資格、對偏鄉教育有熱誠者到豐山服務。

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