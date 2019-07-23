雲林募萬本書 「微冊角落」閱讀趣

2019-07-23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府推動「微冊角落」計畫進入第三年，全縣建立七十個角落據點近萬本書籍流通，讓閱讀成為日常，蔚為風潮，今年續推「一本萬力」計畫，預期募集一萬本書分送到全國各角落，分享書香。

雲林縣長張麗善指出，根據媒體調查，國人閱讀習慣逐年下降，有四成民眾一整年沒有閱讀，六成五民眾整年沒有買過書，縣府推動微冊角落計畫，在特色店家角落設置微書城，提供民眾買書、閱讀據點，目前七十家店家加入，成為雲林縣特有閱讀品牌。

70店家加入 可索閱可捐書

張麗善說，加入閱讀角落的店家包括背包客棧、鐘錶行、農場、製油工廠等，至少促成一萬本書在全縣流通，開展雲林多元、獨特閱讀地圖，傳遞知識。

張麗善表示，只要支持閱讀、願意分享、有穩定的營運時間與空間、有自己的品牌主張，都可加入微冊角落，自主選書購書在店裡佈置，讓閱讀成為日常生活中的一環。

文化處長陳璧君表示，微冊角落已成為雲林特有閱讀品牌，今年續推「一本萬力」計畫，預計募集一萬本書，分送到雲林縣、全國偏鄉地區，讓書香知識在偏遠地區持續發散。

文化處圖書資訊科長張力元說，民眾捐贈的書籍將由文化處蓋上「一本萬力」戳章，搭配加入微冊角落的店家、行動書車，供民眾自由索閱或以書換書，也可隨手捐書，隨時可分享閱讀，讓知識分享滾動。

張力元指出，一本萬力收書點除縣府文化處，增設雲林記憶Cool、北港遊客中心、崙背悠紙生活館、斗六三小市集、西螺三指餐飲部、麥仔簝獨立書店等地點。

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