斗六垃圾轉運站 環局：即起只出不進

2019-07-23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林斗六市垃圾臨時轉運站堆積二萬多噸垃圾，散發濃烈酸臭味，讓鄰近的莿桐鄉大美村民忍無可忍，昨天用鐵架封閉轉運站聯外道，拒絕垃圾車進場；環保局長張喬維趕往現場與村民溝通，承諾即日起垃圾「只出不進」，並補助垃圾打包封膜，改善臭味問題，暫時化解民眾圍路抗爭。

惡臭難忍 上百人封路抗議

昨天上午八點多，上百名大美村民就聚集在進入轉運站的防汛道，他們高掛抗議布條，運來鐵架與竹竿架設路障，不讓垃圾車進入，還準備桌椅做好長期抗爭準備。

大美村長何順良表示，大美與垃圾轉運站僅一溪（虎尾溪）之隔，只要吹南風，整個村落就籠罩在垃圾酸臭味中，即使緊閉門窗仍無法隔絕臭味，若到農田耕作更是備受荼毒。

何順良強調，垃圾轉運站積存垃圾逾二萬多公噸，多年來不僅沒有解決，還持續變胖又長高，環保局、斗六市公所必須做出解決承諾與時程，否則不會停止抗爭。

抗爭村民憤怒指出，垃圾轉運站積存垃圾已逾三年，「轉運站早已變成垃圾場」，小百姓丟一包垃圾就要罰一千二百元，縣府、斗六市公所丟這麼多垃圾卻沒事，實在過份，村民已經忍無可忍，只能封路抗議捍衛家園與生活。

補助垃圾打包封膜 防臭

張喬維與現場抗爭村民協商，承諾斗六垃圾轉運站即日起不再讓新垃圾進入，至於積存的垃圾會加速去化速度，環保局已補助斗六市公所垃圾打包封膜計畫，估計一個月內可進場打包，改善現在垃圾轉運站臭味問題。

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