高雄市苓雅、鳳山淹水 市府：改善排水系統

2019-07-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市七一九豪雨淹大水，比去年八二三豪雨嚴重，整體淹水面積、深度均擴大，苓雅建軍社區、鳳山行政中心一帶泡在水裡，水利局將重新檢討周邊排水系統，研議曹公圳加深、雨水下水道增設等方式，朝向逐年治水改善。

曹公圳河道淺、無雨水下水道 爆量溢流

鳳山區七一九豪雨最大六十分鐘雨量九十六．五毫米，比去年八二三豪雨八十四．五毫米大，造成苓雅建軍社區、鳳山行政中心一帶泡在水裡，是四十多年來最慘一次。

水利局研判鳳山溪因豪雨水位高漲，湧入下游曹公圳水量大，但因曹公圳河道淺，一路延伸到鳳山行政中心，未施作雨水下水道，卻充當排水渠道，曹公圳爆量溢流。

鳳山雨量96毫米 防洪標準僅50毫米

尤其高雄舊市區道路是五年防洪標準，可以承受時雨量七十毫米衝擊，但鳳山道路過去僅規劃二年防洪標準，只能承受時雨量五十毫米衝擊，近年來氣候變遷難以負擔。

此外，這一帶早期因鐵道阻隔，無法施作雨水下水道，且鐵路兩側北高南低，導致七一九豪雨時雨水地表逕流往南流，加上曹公圳爆量溢流，兩者加乘造成淹大水。

還有曹公圳也通往大港圳，經建軍社區後，排放流向寶珠溝，這段雖有雨水下水道，除曹公圳爆量及鐵道北側雨水地表逕流往南流外，水利局也懷疑寶珠溝因豪雨滿水位倒灌，才會造成建軍社區一帶淹水，因此，將進一步檢視研議改善方式。

將加大曹公圳深度 增設雨水下水道

水利局將重新檢討排水系統，包括加大曹公圳深度，避免側溝排入倒灌，曹公圳通往鳳山行政中心段，研議朝向雙層設計，施作雨水下水道，並加大曹公圳深度，但因經費龐大，將進一步專業評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法